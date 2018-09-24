Польша строит новую пограничную заставу на границе с Россией

ВАРШАВА, 24 сентября. /ТАСС/. Новая пограничная застава вскоре появится в польском населенном пункте Дубенинки на границе с РФ. Заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Ярослав Зелиньский в понедельник принял участие в церемонии закладки нового объекта.

Как ожидается, строительство завершится до конца 2019 года. Площадь нового здания составит 1200 кв. метров. Как отметил замминистра, новый объект будет способствовать укреплению безопасности европейских границ.

По словам Зелиньского, "это важный объект, так как он расположен в стратегическом месте на стыке трех границ [Польши, России и Литвы]". "Здесь охрана границы Польши и одновременно внешней границы Европейского Союза представляется задачей первостепенной важности", - передает слова замминистра Польское агентство печати.

"В нынешней миграционной ситуации мы видим, как важна эффективная защита границ и территории республики от тех, кто не должен быть на нашей территории, если они не отвечают условиям. Миграционные процессы в современном мире стали естественными, но их надо контролировать и защищать себя от нелегального передвижения", - сказал во время церемонии Зелиньский.