Суд Киева вызвал Януковича на заседание по делу о госизмене

КИЕВ, 24 сентября. /ТАСС/. Оболонский районный суд Киева вновь вызвал экс-президента Украины Виктора Януковича для участия в заседании по делу о государственной измене в период с 1 по 12 октября. Соответствующее объявление опубликовано в понедельник на сайте официального ресурса центральных органов власти Украины "Правительственный курьер".

Суд определил, что "Янукович может явиться на заседания с 1 по 12 октября, он также может принять участие [в заседании] в режиме видеоконференции". Между тем ранее председательствующий по делу судья Владислав Девятко подчеркнул, что видеоконференция может быть организована в общем порядке без обращения в компетентные органы РФ, то есть в обход процедуры международно-правовой помощи, на чем настаивала защита. Адвокаты экс-президента неоднократно отмечали, что при несоблюдении этой процедуры показания Януковича не будут иметь должной юридической силы и могут быть оспорены.

Суд Киева в настоящее время находится на стадии судебных дебатов, на следующем заседании, которое назначено на 1 октября, защита продолжит выступать с речью.

В рамках данного дела Янукович обвиняется по статьям Уголовного кодекса Украины "Государственная измена", "Пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины" и "Пособничество в ведении агрессивной войны". Обвинение просит суд приговорить экс-президента к 15 годам лишения свободы. Защита призвала суд оправдать Януковича, а вместо него судить за преступления представителей действующей власти.