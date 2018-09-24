Лукашенко приказал увеличить количество пограничников на границе с Украиной

МИНСК, 24 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает целесообразным укрепить границу с Украиной, увеличив число пограничников. Об этом он сказал в понедельник на встрече с государственным секретарем Совета безопасности Станиславом Засем и председателем Госпогранкомитета Анатолием Лаппо.

"Надо повысить - повысим, но бездумного повышения численности быть не должно, - сказал президент, слова которого приводит агентство БелТА. - Там, где надо, мы это сделаем. Мы приняли решение об укреплении границы с Украиной. Мы видим, сколько оттуда идет сегодня беды для Беларуси, и в том числе оружия переправляется. Мы должны закрыть границу. Но не для порядочных людей, а для бандитов, для тех, кто везет оружие".

Лукашенко в этой связи привел данные, полученные в понедельник от министра внутренних дел Игоря Шуневича. "Вот сейчас министр докладывал мне. Они задержали человека, у которого арсенал: пулеметы, десяток автоматов, два десятка винтовок, десять тысяч патронов и так далее, и так далее", - сказал он.

"Откуда все это? Посмотрели - в армии нашей все на месте. Завезли. Поэтому принято решение установить границу с Украиной. Нужна там численность - нужна. Давайте посмотрим. Но не скопом - туда сотню, туда тысячу, а по одному человеку, куда надо. Без всяких начальников. Начальников должно быть по минимуму", - добавил президент Белоруссии.

Численность пограничников будет увеличена за счет перераспределения общих штатов силовых ведомств, сообщил журналистам Зась. "У нас в стране повышается численность силовиков в целом. Это требование принято к исполнению, - сказал он. - Назрела объективная необходимость. Там, где надо, нужно усиливаться, особенно на южном направлении. Исходили из того, что мы добавляем людей, и они должны пойти туда, где идет выполнение боевых задач".

Зась отметил, что в первую очередь будут усилены заставы. "На большинстве наших застав это нужно делать, чтобы обеспечить своевременное реагирование. В разных количествах - от трех-пяти до восьми-десяти человек. Смотрели по каждой заставе, изучали местность, протяженность водных преград, болот", - рассказал он.

Кроме того, сообщил секретарь Совбеза, в органах погранслужбы будут воссозданы специальные боевые подразделения - маневренные группы, которые существовали в прежние годы. "Сегодня шел разговор по численности этих групп. Президент потребовал дополнительного обоснования этой численности. Там не должно быть никаких тыловиков, вспомогательных людей. Там должно быть чисто боевое воинское формирование", - сказал Зась.

Он отметил, что с 2014 года без изменения численности Госпогранкомитета было сформировано более двух десятков новых пограничных застав и постов. "Из них 18 - на украинской границе, был сформирован Мозырский погранотряд. И все это делали без увеличения общей численности, за счет перераспределения, - сказал он. - Такая работа должна быть продолжена".