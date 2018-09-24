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Глава промышленников ФРГ раскритиковал попытки Трампа повлиять на энергополитику ЕС

Председатель промышленного союза отметил, что сжиженный газ из США будет не настолько выгоден для ЕС, как заявляют США

БЕРЛИН, 24 сентября. /ТАСС/. ЕС и европейские компании должны сами формулировать свою энергетическую политику. Об этом заявил председатель Германского промышленного союза BDI Дитер Кемпф в интервью, которое опубликовано в понедельник в газете Süddeutsche Zeitung.

"Газ мы можем получать по трубопроводам. У нас уже есть один. И в интересах энергобезопасности представители экономики выступают за второй ["Севпоток-2"]", - сказал он.

"Трамп увязывает данный проект с американским сжиженным газом. Однако я считаю проблемой, когда третье государство вмешивается в наше энергообеспечение, - продолжал Кемпф. - Будь то посредством санкций или аргументов вроде: "Зачем вам еще один трубопровод, покупайте газ у меня". Страны и предприятия должны сами решать, нужен ли им еще один энергоисточник".

Глава BDI высказал сомнение относительно того, что американский сжиженный газ будет для европейцев настолько выгодным, как заявляют в США. "То, что газ дешево добывать, еще ни о чем не говорит. Газ нужно доставить через Атлантику", - сказал он.

Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал Германию за участие в "Северном потоке - 2". В частности, на прошлой неделе он высказал мнение, что "ежегодно Германия платит России миллиарды и миллиарды долларов за свою энергию".

О проекте "Северный поток - 2"

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Стоимость строительства оценивается в €9,5 млрд. Запуск проекта ожидается до конца 2019 года.

Оператором проекта строительства газопровода выступает компания Nord Stream 2 AG, единственным акционером которой является "Газпром".

Изначально предполагалось, что доли в проекте получат Engie, OMV, Royal Dutch Shell, Uniper и Wintershall. Однако после запрета польского регулятора на создание совместного предприятия весной 2017 года с ними было подписано соглашение о новой модели финансирования. Соглашение предполагает, что европейские компании обязуются предоставить долгосрочное финансирование в 50% от общей стоимости проекта, то есть по 950 млн евро.

Теги
СШАГерманияТрамп, Дональд
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