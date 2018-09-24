Глава промышленников ФРГ раскритиковал попытки Трампа повлиять на энергополитику ЕС

БЕРЛИН, 24 сентября. /ТАСС/. ЕС и европейские компании должны сами формулировать свою энергетическую политику. Об этом заявил председатель Германского промышленного союза BDI Дитер Кемпф в интервью, которое опубликовано в понедельник в газете Süddeutsche Zeitung.

"Газ мы можем получать по трубопроводам. У нас уже есть один. И в интересах энергобезопасности представители экономики выступают за второй ["Севпоток-2"]", - сказал он.

"Трамп увязывает данный проект с американским сжиженным газом. Однако я считаю проблемой, когда третье государство вмешивается в наше энергообеспечение, - продолжал Кемпф. - Будь то посредством санкций или аргументов вроде: "Зачем вам еще один трубопровод, покупайте газ у меня". Страны и предприятия должны сами решать, нужен ли им еще один энергоисточник".

Глава BDI высказал сомнение относительно того, что американский сжиженный газ будет для европейцев настолько выгодным, как заявляют в США. "То, что газ дешево добывать, еще ни о чем не говорит. Газ нужно доставить через Атлантику", - сказал он.

Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал Германию за участие в "Северном потоке - 2". В частности, на прошлой неделе он высказал мнение, что "ежегодно Германия платит России миллиарды и миллиарды долларов за свою энергию".

О проекте "Северный поток - 2"

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Стоимость строительства оценивается в €9,5 млрд. Запуск проекта ожидается до конца 2019 года.

Оператором проекта строительства газопровода выступает компания Nord Stream 2 AG, единственным акционером которой является "Газпром".

Изначально предполагалось, что доли в проекте получат Engie, OMV, Royal Dutch Shell, Uniper и Wintershall. Однако после запрета польского регулятора на создание совместного предприятия весной 2017 года с ними было подписано соглашение о новой модели финансирования. Соглашение предполагает, что европейские компании обязуются предоставить долгосрочное финансирование в 50% от общей стоимости проекта, то есть по 950 млн евро.