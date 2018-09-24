Представитель правоцентристского альянса стал новым спикером шведского парламента

СТОКГОЛЬМ, 24 сентября. /ТАСС/. Представитель Умеренной коалиционной партии (УКП) Андреас Норлен стал в понедельник спикером шведского риксдага (парламента) нового созыва. За его кандидатуру проголосовали 203 парламентария, против - 145.

Согласно результатам прошедших 9 сентября выборов, партии красно-зеленого блока (Социал-демократическая рабочая партия Швеции (СДРПШ), Левая партия и Партия охраны окружающей среды) выиграли с незначительным преимуществом у оппозиционного правоцентристского альянса (Умеренная коалиционная партия (УКП), партия "Либералы" (ПЛ), Христианско-демократическая партия (ХДП), Партия центра (ПЦ)) с результатом 40,7 % против 40,2 %. Но два блока разделяет лишь один мандат - 144 против 143. 62 места достались националистической партии "Шведские демократы" (ШД), которая поддержала кандидата на пост спикера от представителя альянса меньшинства.

45-летний Пер Улоф Андреас Норлен - юрист и политик УКП. Он был депутатом парламента после выборов 2006 года от избирательного округа Эстерготланд и проживает в городе Норчёпинг. Норлен получил диплом юриста в Стокгольмском университете, имеет степень кандидата юридических наук университета Линчёпинга.

Первым решением Норлена в качестве спикера станет назначение даты голосования по кандидатуре премьер-министра. Действующий глава кабинета - лидер СДРПШ Стефан Лёвен объявил, что не намерен добровольно уходить со своего поста, хотя правоцентристский альянс и ШД уже объявили, что не поддержат его кандидатуру.

Голосование по кандидатуре премьер-министра, предшествующее формированию правительства, должно состояться не позднее, чем через две недели после выбора спикера. Если кандидатура не будет поддержана большинством, то председатель парламента может выдвинуть нового претендента на этот пост. Всего он может предложить четыре кандидатуры, а случае неудачи в стране будут объявлены новые выборы - через три месяца после последнего голосования.