Совмин Италии одобрил предложенный МВД указ об ужесточении миграционной политики

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Совет министров Италии одобрил указ об ужесточении законодательства в отношении приема мигрантов и беженцев, который ранее был предложен вице-премьером, главой МВД страны Маттео Сальвини. Об этом в понедельник сообщил сам Сальвини на своей странице в Facebook.

"Безопасность и миграция, сегодня в 12:38 (13:38 мск) Совет министров единогласно одобрил [указ]. Я счастлив. Шаг вперед, чтобы сделать Италию более безопасной страной", - написал министр. Документ предусматривает лишение беженцев политического убежища в случае совершения ими преступлений, а также в случае, если они даже ненадолго возвращаются на родину. Кроме того, указа позволяет лишать гражданства иностранцев, представляющих угрозу национальной безопасности.

После одобрения Совмином указ сразу вступил в силу, однако для получения статуса закона он должен быть принят в 60-дневный срок парламентом.