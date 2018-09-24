Норвежские эксперты выясняют, устанавливал ли задержанный россиянин прослушку в парламенте

ТАСС, 24 сентября. Технические эксперты из Управления национальной безопасности Норвегии (NSM) выясняют, мог ли задержанный в стране гражданин РФ оставить в парламенте подслушивающие устройства. Об этом сообщило в понедельник издание AldriMer со ссылкой на Полицейскую службу безопасности (PST).

"Мы в начальной стадии расследования. И здесь естественным элементом является техническое обследование. Мы также пообщаемся с людьми, которые наблюдали за ситуацией", - сказал представить PST Мартин Бернтсен. Он уточнил, что среди прочего будет проверено, не установлено ли где-то в здании парламента прослушивающее оборудование.

"Мы пытаемся выяснить, что задержанный делал в парламенте", - отметил Бернтсен. Кроме того, специалисты также проверят, пытался ли россиянин взломать мобильные телефоны представителей парламента или участников семинара. Работа экспертов продлится две недели.

Посольство РФ в Норвегии в воскресенье подтвердило факт задержания российского гражданина в аэропорту норвежской столицы Осло. Как отмечалось в публикации российской дипмиссии в Facebook, задержанному оказывается консульское содействие и защита его прав и интересов. При этом в посольстве считают, что задержание и последующий арест носят надуманный характер и совершены под нелепым предлогом.

По сведениям газеты Verdens Gang, задержанному в Норвегии по подозрению в шпионаже гражданину РФ 51 год. Его адвокат Хеге Аакре сообщила в воскресенье изданию, что ее подзащитный не понимает, почему его задержали, считает, что произошло недоразумение. Адвокат сообщила также, что у мужчины было изъято электронное оборудование, но не стала уточнять, о чем именно идет речь. В свою очередь Норвежское телеграфное бюро сообщило, что задержанный сотрудничает с ведущей следствие полицией.

В понедельник адвокат задержанного россиянина сообщила Verdens Gang, что конкретных доказательств сбора данных его подзащитным в Норвегии не предъявлено.