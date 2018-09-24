Президент Сербии встретился с российским послом накануне визита в Москву

БЕЛГРАД, 24 сентября. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич встретился с послом России в Сербии Александром Чепуриным накануне своего визита в Москву. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба сербского лидера.

"Президент Вучич накануне визита в Москву и переговоров с президентом Владимиром Путиным принял посла РФ Александра Чепурина. Вучич заявил, что для него честь иметь возможность говорить с Путиным и он ожидает, что эта встреча будет иметь большое значение для дальнейшего укрепления дружбы сербского и российского народов, а также для всестороннего сотрудничества двух стран. Вучич и Чепурин рассмотрели конкретные предложения по стратегическим проектам экономического сотрудничества в различных областях, в том числе энергетике и инфраструктуре. Собеседники подчеркнули, что такие проекты принесли бы большую пользу для экономического прогресса Сербии и России, в этой связи было заявлено о заседании Смешанного комитета по сотрудничеству, которое состоится вскоре", - говорится в сообщении.

Президент Вучич подчеркнул, что "стабильность Сербии, как и мир и сотрудничество в регионе, являются основой государственной политики, однако ничто не должно угрожать суверенитету и независимости" Сербии. "Также президент Вучич ясно и недвусмысленно подтвердил, что Сербия останется военно-нейтральным государством", - говорится в сообщении.

Вучич ранее говорил о том, что надеется встретиться с Путиным дважды этой осенью. По данным сербских СМИ, встреча в Москве пройдет 2 октября.

Ответный визит Путина в Сербию, как заявил ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сейчас активно готовится. По информации газеты "Вечерне новости", сербская сторона рассчитывает, что президент России будет присутствовать на военном параде в Белграде по случаю столетия окончания военных действий в Первой мировой войне. Точная дата мероприятия пока не объявлена, однако парад должен состояться до 11 ноября, когда аналогичный пройдет в Париже.