Болтон назвал выход США из сделки с Ираном самым значимым свершением Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 24 сентября. /ТАСС/. Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон считает выход из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) самым значимым свершением Дональда Трампа. Об этом Болтон заявил в интервью Fox News, фрагмент которого размещен в понедельник в Twitter этого телеканала.

"Я считаю, что у него [Трампа] был еще один год свершений [на посту президента США]. Я считаю, что одним из самых значимых его свершений был выход из никудышной сделки с Ираном. Он вел кампанию против этой сделки в 2016 году", - отметил Болтон. Он назвал данное соглашение "наихудшим в истории Соединенных Штатов" и выразил удовлетворение тем, что он сам внес вклад в решение вывести Вашингтон из состава участников СВПД.

"Мы возобновили действия ряда санкций [против Ирана], в ноябре будут введены дополнительные санкции, нацеленные на то, чтобы оказать на Иран давление и убедить его изменить свое поведение не только по ядерной программе, но и по программе баллистических ракет, по милитаристской активности на Ближнем Востоке, в Ираке, Сирии, Йемене, Ливане. Это представляет собой настоящую угрозу, а наш президент с этим разбирается", - добавил помощник президента США.

В мае Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД - сделки, которая ограничивает ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС. Трамп обещал не только возобновить старые, но и ввести новые санкции в отношении Тегерана.

Часть американских санкций начала действовать в ночь на 7 августа, охватив в том числе автомобилестроительный сектор Ирана, куплю - продажу золота и ряда металлов. Ограничения на экспорт нефтепродуктов вступят в силу 5 ноября. Остальные участники сделки - Россия, Китай, Франция, Германия и Великобритания - не одобряют выход США из СВПД и остаются приверженными договоренностям. ЕС ввел в действие европейский блокирующий регламент, который объявляет недействительными на своей территории санкции США в отношении Ирана и запрещает европейским компаниям их выполнять.