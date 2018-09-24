Группа депутатов Рады потребовала от Порошенко отчитаться об офшорах

КИЕВ, 24 сентября. /ТАСС/. Лидер партии "Батькивщина" и одноименной фракции в Верховной раде Юлия Тимошенко и еще 39 депутатов подписали письмо президенту Петру Порошенко с призывом публично подтвердить или опровергнуть информацию о его злоупотреблениях. Об этом сообщил в понедельник внефракционный депутат Виктор Чумак, который передал это письмо президенту.

"Вместе с Уголовным кодексом, который я подарил президенту, я передал ему лично в руки письмо, которое подписали 40 нардепов, в том числе самый рейтинговый кандидат в президенты, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко", - написал Чумак в Facebook.

Депутат также опубликовал копии письма и подписей. Члены парламента просят главу государства выйти на пресс-конференцию либо организовать открытую встречу с народными депутатами. Они призывают Порошенко лично подтвердить или опровергнуть информацию о наличии у него незадекларированного имущества, корпоративных прав и средств в офшорных юрисдикциях и уклонении от налогообложения на Украине. Парламентарии также просят прокомментировать информацию о владении незадекларированным зерновым и крахмальным бизнесом в России, о злоупотреблениях президентом властью с целью выигрыша тендеров на поставку украинской армии по завышенным ценам оборудования, произведенного подконтрольными ему предприятиями.

Депутаты также потребовали дать ответы по поводу схемы формирования цены на электроэнергию "Роттердам+", ремонта фрегата "Гетьман Сагайдачный" на "Заводе "Кузня на Рыбальском", функционирования Липецкой кондитерской фабрики в РФ и получения Порошенко от нее прибыли. Парламентариев интересует подтверждение или опровержение информации о подкупе депутатов Рады перед голосованиями, в частности, при назначении Юрия Луценко генеральным прокурором, о получении неправомерной выгоды за регистрацию кандидатом в народные депутаты Александра Онищенко. В письме сформулированы и вопросы относительно установления президентом контроля над Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции, Государственным бюро расследований, Генеральной прокуратурой, Национальной комиссией по регулированию сферы коммунальных услуг, главами местных госадминистраций и судами.