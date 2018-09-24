Трамп заявил, что второй саммит США и КНДР может состояться "довольно скоро"

ТАСС, 24 сентября. Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник на полях 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, что его вторая встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном может состояться "довольно скоро". Об этом сообщило агентство France-Presse.

"У меня есть ощущение, что мы проведем второй саммит довольно скоро", - приводит агентство слова Трампа. В то же время, по информации агентства Associated Press (AP), Трамп добавил, что госсекретарь Майкл Помпео работает над деталями этой встречи.

Американский лидер также отметил, что отношения с КНДР в последнее время значительно улучшились. "Это был другой мир. Это было опасное время. Год спустя это совсем другое время", - приводит AP слова Трампа.

12 июня в Сингапуре прошла первая в истории встреча на высшем уровне между США и КНДР. По ее итогам Дональд Трамп и Ким Чен Ын приняли совместное заявление. В нем, в частности, Пхеньян объявил о готовности пойти на полную денуклеаризацию Корейского полуострова, а Вашингтон обязался в ответ предоставить КНДР гарантии безопасности. Тем не менее намерения сторон в итоговом коммюнике сингапурского саммита не были конкретизированы.