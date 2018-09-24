Глава МИД Франции: война в Сирии может перерасти в перманентный региональный конфликт

ООН, 24 сентября. /ТАСС/. Сирийская гражданская война угрожает перерасти в перманентный вооруженный конфликт в ближневосточном регионе. Такое мнение высказал в понедельник глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан на пресс-конференции в начале своего визита на 73-ю сессию Генассамблеи ООН.

По словам Ле Дриана, правительство президента САР Башара Асада, несмотря на военные успехи, пока не может добиться победы в этой войне. "Мы не можем сказать, что Башар Асад добился мира, а когда выигрываешь войну, не добившись мира, это значит, что война не выиграна. Повторюсь, пока мир не достигнут, победа в войне не достигнута", - сказал он.

Как подчеркнул французский министр, достижение мира в Сирии заключается в политическом урегулировании этого конфликта. "В ответственности Башара Асада, а также тех, кто его поддерживает, - запустить политическое решение для окончания этого конфликта. В противном случае мы рискуем перейти в своего рода перманентную войну в этом регионе", - отметил Ле Дриан.

Асад находится у власти с 2000 года. Гражданская война в Сирии началась после подавления массовых антиправительственных волнений в марте 2011 года. Оппозиция требовала проведения демократических реформ и отставки Асада. Власти пытались навести порядок в стране силовым путем и не допустить разрастания мятежа, но политическая и военная поддержка оппозиции из-за рубежа (прежде всего со стороны Саудовской Аравии, Катара, Турции, США и ряда стран ЕС) способствовала эскалации конфликта.