СМИ: замглавы минюста США Розенстайн попросил освободить его от занимаемой должности

ВАШИНГТОН, 24 сентября. /ТАСС/. Первый замминистра юстиции и генпрокурора США Род Розенстайн попросил отстранить его от занимаемой должности в разговоре с главой аппарата сотрудников Белого дома Джоном Келли. Об этом сообщил в понедельник американский портал Axios со ссылкой на свои источники в правительстве США.
По данным телеканала NBC, Розенстайна вызвали в Белый дом, где в течение дня официально объявят об увольнении.
Как сообщила в пятницу газета The New York Times со ссылкой на источники, Розенстайн ранее якобы намекал на то, что он планирует тайно записывать беседы с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, а также в конфиденциальном порядке высказывал идею отстранения главы государства от власти.
Как утверждала в своем материале The New York Times, Розенстайн еще в прошлом году упоминал возможность тайной записи разговоров с Трампом и смещения его с поста главы государства на основании 25-й поправки Конституции США.
При этом сам Розенстайн оспорил публикацию, заявив, что статья газеты является неточной и некорректной. По словам замминистра юстиции, его личный опыт общения с президентом "не дает оснований для того, чтобы применять 25-ю поправку". Как отметила газета, Минюст предоставил ей заявление лица, в присутствии которого Розенстайн говорил о записывающем устройстве. Этот человек признает, что замминистра действительно упоминал об этом, однако выражался саркастически.