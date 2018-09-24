Помпео затронет вопрос поставки С-300 Сирии на встрече с Лавровым

НЬЮ-ЙОРК, 24 сентября. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео сообщил, что затронет вопрос поставки С-300 Россией Сирии на предстоящей встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Помпео, который участвует в мероприятиях по линии 73-й сессии Генассамблеи ООН, спросили на брифинге для прессы, намерен ли он обсудить с российским коллегой вопрос поставки С-300 Дамаску. "Я уверен, что мы с Сергеем вместе уделим этому внимание и время", - ответил он.