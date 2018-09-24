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Помпео: США хотят сотрудничать с РФ в тех сферах, где это отвечает общим интересам

По словам госсекретаря, есть множество сфер, в которых РФ якобы осуществляет действия, направленные "против американских интересов"

НЬЮ-ЙОРК, 24 сентября. /ТАСС/. США сохраняют настрой на сотрудничество с Россией в тех сферах, где это отвечает общим интересам двух государств. Об этом сообщил госсекретарь Майкл Помпео, выступая в понедельник на брифинге для журналистов в Нью-Йорке, где он находится для участия в мероприятиях по линии 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Мы пытаемся обнаружить все сферы, где у нас имеются общие интересы и где мы можем работать вместе с русскими", - сказал он. При этом Помпео, что есть также множество сфер, в которых РФ якобы осуществляет действия, направленные "против американских интересов". "Мы будем привлекать их к ответственности за такие действия", - добавил госсекретарь, говоря про Россию.

В показанном 22 сентября интервью телеканалу NBC Помпео утверждал, что США, несмотря на свои усилия, пока не достигли желаемых отношений с Россией, так как Вашингтону по-прежнему приходится давать отпор неким "злонамеренным действиям" Москвы. При этом госсекретарь тогда добавил, что существуют области, где у США и РФ "имеются общие интересы". В частности, Помпео напомнил, что в свою бытность директором ЦРУ он тесно работал с Россией по вопросам контртерроризма.

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СШАРоссияПомпео, Майкл (Майк)
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