Помпео и Хейли опровергли данные, что окружение Трампа обсуждало вариант его отставки

НЬЮ-ЙОРК, 24 сентября. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео и американский постпред при ООН Никки Хейли опровергли данные, что окружение американского президента Дональда Трампа обсуждало вариант его отстранения от власти.

"Как я уже сказала вчера, я буквально никогда не присутствовала в Белом доме при каком-либо таком разговоре, я не в курсе того, чтобы кто-либо из членов [администрации] говорил о чем-то похожем, это совершенно абсурдно", - сказала Хейли в понедельник на брифинге для журналистов в гостинице Hilton в Нью-Йорке. "Я также был с администрацией [президента США] с самого начала, но никто со мной ничего не обсуждал о 25-й поправке", - указал в свою очередь Помпео.

Ранее в газете The New York Times была размещена статья, автором которой, по свидетельству издания, является сотрудник американской администрации высокого ранга. В материале говорилось, что в руководстве правительства США действует "движение сопротивления" Трампу, к которому относится и сам автор. По его словам, "многие чиновники высокого ранга" в администрации США "прилежно работают над тем, чтобы не допустить реализации" части повестки дня президента и его "наихудших намерений". Это движение, говорилось в статье, по сути, саботирует те решения Трампа, которые оно считает неправильными и вредными, в том числе попытки наладить отношения с РФ.

Сразу же после этой публикации, как сообщила газета The Washington Post, Трамп и его помощники приступили к поискам автора статьи. По сведениям газеты, публикация вызвала у президента приступ гнева. В пятницу Трамп заявил, что министр юстиции и генпрокурор США Джефф Сешнс, по его мнению, должен начать расследование и найти автора этой статьи.