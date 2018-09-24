В экипаж украинского судна "Донбасс" включены юристы для поиска "нарушений со стороны РФ"

КИЕВ, 24 сентября. /ТАСС/. Представители военной прокуратуры Южного региона Украины, специализирующиеся в сфере международного морского права, специально включены в экипаж одного из украинских судов, прошедших в воскресенье через Керченский пролив, с целью выявить возможные нарушения со стороны РФ. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба военной прокуратуры.
"Для фиксации соблюдения Российской Федерацией Конвенции ООН и международных соглашений, документирования возможной противоправной деятельности со стороны представителей оккупационных войск во время прохода Керченского пролива кораблями ВМС ВСУ, на борту одного из судов все время находились представители военной прокуратуры Южного региона Украины под руководством полковника юстиции Плешка Е.А., который специализируется на международном морском праве", - говорится в сообщении, размещенном на сайте военной прокуратуры Южного региона Украины.
При этом подчеркивается, что "военная прокуратура обеспечила надлежащее документальное оформление провокационных ситуаций, совершенных представителями вооруженных сил РФ".
В четверг, 20 сентября, два судна ВМС Украины - корабль управления "Донбасс" и буксир "Корец" - отправились из Одессы в Бердянск, где должны усилить инфраструктуру создаваемой на Азовском море военно-морской базы. В воскресенье, 23 сентября, украинские суда вошли в исключительную экономическую зону России у берегов Крыма, прошли под Крымским мостом в Керченском проливе и вошли в Азовское море.
Во время следования в исключительной экономической зоне России их сопровождали корабли береговой охраны Пограничной службы ФСБ России. По данным Росморречфлота, капитаны украинских судов запросили все необходимые разрешения на прохождение по Керченскому проливу и были проведены по фарватеру в составе одного из караванов. При этом на борту "Кореца" находился российский лоцман.
Тем не менее Киев уже обвинил РФ в создании "ряда опасных инцидентов" в Керченском проливе. Как утверждает пресс-служба ВМС ВСУ, в частности, "разведывательный корабль Российской Федерации "Приазовье" совершил чрезмерное сближение с украинскими судами, а российский истребитель Су-27 "сблизился на опасное расстояние с военно-транспортным самолетом Ан-26 ВМС ВС Украины, который выполнял плановое задание над акваторией Черного моря".