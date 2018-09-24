Белый дом не готов сообщить детали возможной новой встречи Болтона и Патрушева

ВАШИНГТОН, 24 сентября. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Белый дом пока не готов предоставить какую-либо информацию по поводу возможной новой встречи секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном. Такой ответ дал в понедельник корреспонденту ТАСС представитель Белого дома высокого ранга.
"Нам нечего объявить на этот счет к настоящему времени", - сказал он, отвечая на просьбу прокомментировать данные дипломатического источника ТАСС о возможности проведения такой встречи в октябре текущего года в России.
Месяц назад Патрушев и Болтон встречались в Женеве. Там же секретарь Совета безопасности РФ пригласил американского коллегу провести следующую встречу в Москве или ином российском городе.
Сроки тогда установлены не были. Но в прошлую пятницу посол США в Москве Джон Хантсман сообщил, что новый раунд консультаций в том же формате должен состояться в ближайшем будущем.