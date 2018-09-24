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Белый дом не готов сообщить детали возможной новой встречи Болтона и Патрушева

Их предыдущие переговоры прошли в Женеве 23 августа

ВАШИНГТОН, 24 сентября. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Белый дом пока не готов предоставить какую-либо информацию по поводу возможной новой встречи секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном. Такой ответ дал в понедельник корреспонденту ТАСС представитель Белого дома высокого ранга.

"Нам нечего объявить на этот счет к настоящему времени", - сказал он, отвечая на просьбу прокомментировать данные дипломатического источника ТАСС о возможности проведения такой встречи в октябре текущего года в России.

Месяц назад Патрушев и Болтон встречались в Женеве. Там же секретарь Совета безопасности РФ пригласил американского коллегу провести следующую встречу в Москве или ином российском городе.

Сроки тогда установлены не были. Но в прошлую пятницу посол США в Москве Джон Хантсман сообщил, что новый раунд консультаций в том же формате должен состояться в ближайшем будущем.

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Патрушев, Николай ПлатоновичСШАРоссияХантсман, ДжонБолтон, Джон
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