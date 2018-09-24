CNN: замглавы минюста США будет уволен после выборов в ноябре

По ее данным, ключевым аргументом в пользу того, чтобы не спешить с отставкой Розенстайна, является необходимость довести до конца проводимое спецпрокурором Робертом Мюллером расследование приписываемого России вмешательства в выборы 2016 года. Известно, что министр юстиции, генеральный прокурор Джефф Сешнс взял самоотвод от участия в этом разбирательстве. Фактические расследование и работу команды Мюллера курирует Розенстайн, поясняет телекомпания.

НЬЮ-ЙОРК, 24 сентября. /ТАСС/. Отставка первого заместителя министра юстиции и генерального прокурора США Рода Розенстайна состоится после промежуточных выборов в начале ноября. Об этом сообщила в понедельник со ссылкой на собственные источники телекомпания CNN .

Как отмечает телекомпания, замминистра юстиции рассчитывает продержаться на своем посту до завершения промежуточных выборов. Досрочное увольнение может создать превратное мнение о стремлении президента США оказать давление на следствие в своих интересах. 6 ноября будут переизбираться 35 из 100 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей Конгресса США, а также 39 губернаторов штатов и территорий. Предстоящие выборы называются промежуточными, поскольку они проходят между двумя президентскими выборами.

Первым о грядущей отставке сообщил в понедельник американский портал Axios. Отправной точкой стала публикация в минувшую пятницу газеты The New York Times, согласно которой Розенстайн в прошлом году якобы намекал на то, что он планирует тайно записывать беседы с Трампом в Белом доме, а также в конфиденциальном порядке высказывал идею отстранения главы государства от власти на основании 25-й поправки Конституции США (негодность к исполнению обязанностей).

При этом сам Розенстайн оспорил публикацию, заявив, что статья газеты является неточной и некорректной. По словам замминистра юстиции, его личный опыт общения с президентом "не дает оснований для того, чтобы применять 25-ю поправку". Как отметила газета, минюст предоставил ей заявление лица, в присутствии которого Розенстайн говорил о записывающем устройстве. Этот человек признает, что замминистра действительно упоминал об этом, однако выражался саркастически.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила в понедельник, что президент Трамп и Розенстайн в предстоящий четверг обсудят публикацию New York Times. В настоящее время американский лидер находится в Нью-Йорке, куда он прибыл для участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН.