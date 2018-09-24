Российский дипломат, назначенный советником посла РФ в США, получил визу

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Российский дипломат Сергей Трепелков, назначенный советником посла России в США по консульским вопросам, в понедельник получил визу для работы в этой стране. Об этом говорится в сообщении американского диппредставительства в Москве, опубликованном в Twitter.

"Обеспечение визовой поддержки поездок в США - один из главных приоритетов работы американского посольства в Москве, - отметили в дипмиссии. - Сегодня генеральный консул США в России Майкл Йодер выдал визу для работы в США советнику посла РФ по консульским вопросам Сергею Трепелкову для его предстоящей работы в США".

В Москве неоднократно обращали внимание на сложности, с которыми сталкиваются россияне при подаче документов для получения визы в США. Как ранее заявила помощник госсекретаря США Карл Риш, срок рассмотрения заявлений граждан РФ не получится сократить до тех пор, пока Соединенные Штаты не восстановят количество сотрудников диппредставительства в России.