{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Российский дипломат, назначенный советником посла РФ в США, получил визу

Документ советнику посла РФ по консульским вопросам Сергею Трепелкову выдал генконсул США в России Майкл Йодер

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Российский дипломат Сергей Трепелков, назначенный советником посла России в США по консульским вопросам, в понедельник получил визу для работы в этой стране. Об этом говорится в сообщении американского диппредставительства в Москве, опубликованном в Twitter.

"Обеспечение визовой поддержки поездок в США - один из главных приоритетов работы американского посольства в Москве, - отметили в дипмиссии. - Сегодня генеральный консул США в России Майкл Йодер выдал визу для работы в США советнику посла РФ по консульским вопросам Сергею Трепелкову для его предстоящей работы в США".

В Москве неоднократно обращали внимание на сложности, с которыми сталкиваются россияне при подаче документов для получения визы в США. Как ранее заявила помощник госсекретаря США Карл Риш, срок рассмотрения заявлений граждан РФ не получится сократить до тех пор, пока Соединенные Штаты не восстановят количество сотрудников диппредставительства в России.

Теги
СШАРоссия
ОАГ создала рабочую группу для решения венесуэльского миграционного кризиса
Ее целью является подготовка доклада, содержащего оценки масштабов кризиса в регионе и инициативы по осуществлению мер для его преодоления
Читать полностью