СМИ: корабли ВМС Украины, вошедшие в Азовское море, пришли в Мариуполь

КИЕВ, 24 сентября. /ТАСС/. Два корабля ВМС Украины - "Донбасс" и "Корец", которые в минувшее воскресенье прошли через Керченский пролив, пришли в Мариуполь. Об этом в понедельник сообщил "Украинский военный портал".

"Поисково-спасательное судно "Донбасс" и морской буксир "Корец" пришли в Мариуполь, вместе с ними пришли два малых бронированных артиллерийских катера P177 "Кременчуг" и P178 "Лубны", - говорится в сообщении.

В четверг, 20 сентября, корабль управления "Донбасс" и буксир "Корец" - отправились из Одессы в Бердянск, где должны усилить инфраструктуру создаваемой на Азовском море военно-морской базы. В воскресенье, 23 сентября, украинские суда вошли в исключительную экономическую зону России у берегов Крыма, прошли под Крымским мостом в Керченском проливе и вошли в Азовское море.

Во время следования в исключительной экономической зоне России их сопровождали корабли береговой охраны Пограничной службы ФСБ России. По данным Росморречфлота, капитаны украинских судов запросили все необходимые разрешения на прохождение по Керченскому проливу и были проведены по фарватеру в составе одного из караванов. При этом на борту "Кореца" находился российский лоцман.

Тем не менее Киев уже обвинил РФ в создании "ряда опасных инцидентов" в Керченском проливе. Как утверждает пресс-служба ВМС Вооруженных сил Украины, в частности, "разведывательный корабль Российской Федерации "Приазовье" совершил чрезмерное сближение с украинскими судами, а российский истребитель Су-27 "сблизился на опасное расстояние с военно-транспортным самолетом Ан-26 ВМС ВС Украины, который выполнял плановое задание над акваторией Черного моря".

В экипаж украинского судна "Донбасс", как сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Украины, были включены юристы, с целью выявить возможные нарушения со стороны России. В ведомстве подчеркнули, что они обеспечили "надлежащее документальное оформление провокационных ситуаций, совершенных представителями вооруженных сил РФ".

Наращивание сил

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Сергей Попко 12 сентября сообщил, что по решению Генерального штаба Вооруженных Сил Украины усилена группировка Вооруженных Сил, в том числе Сухопутных войск, на Азовском направлении. 11 сентября замминистра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк проинформировал о переброске на Азовское море бронекатеров.

Эти шаги реализуются в рамках комплекса мероприятий по усилению военного присутствия Украины в Азовском море, утвержденного 6 сентября Советом нацбезопасности и обороны по указу президента Петра Порошенко. В частности, речь идет о создании в регионе корабельно-катерной группировки и обеспечении подразделений береговой обороны "новейшим высокоточным ракетным оружием". Тогда же президент Петр Порошенко поручил правительству разработать морскую доктрину, а министерствам иностранных дел и юстиции - подготовить предложения "о юридической защите национальных интересов" в данном регионе.

Захват кораблей

Вопрос об использовании акватории Азова обострился после того, как 25 мая погранслужба Украины задержала в Азовском море рыболовецкое судно "Норд" под российским флагом, только двум морякам удалось вернуться домой, остальных членов экипажа Госпогранслужба отказалась выпускать по российским документам, так как официальный Киев считает их гражданами Украины, проживающими в Крыму. После этого российские пограничники усилили досмотры украинских судов, а Киев заявил о необходимости усилить военное присутствие в Азовском море, чтобы противодействовать этому.

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил о намерении поднять вопрос о расторжении договора между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива от декабря 2003 года, признающего воды Азовского моря внутренними водами обеих стран, и провести в нем границу. Статус внутренних вод позволяет обоим государствам на паритетной основе осуществлять полный контроль за происходящим на основе внутреннего законодательства.