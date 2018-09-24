NBC: ЦРУ активизирует сбор информации о России, Китае, Иране и КНДР

НЬЮ-ЙОРК, 24 сентября. /ТАСС/. Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США расширит масштабы сбора информации о России, Китае, Иране и КНДР. Как сообщила в понедельник телекомпания NBC , об этом заявила директор ЦРУ Джина Хэспел в своем первом публичном выступлении в Университете Луисвилла (штат Кентукки).

По ее словам, ЦРУ "направит больше ресурсов на сбор информации о наиболее сложных странах". "Наши усилия, нацеленные на заполнение пробелов в разведывательной информации, касающейся этих сложных стран, оказались на протяжении последних лет отодвинутыми на второй план в результате усилий по борьбе с терроризмом", - заявила она. Как пояснила телекомпания NBC, формулировка "сложные страны" используется, когда речь идет о разведывательной деятельности в отношении России, Китая, Ирана и КНДР.

Директор ЦРУ заявила также о намерении более активно участвовать в борьбе с наркоторговлей. "Ни одна другая зарубежная проблема не оказывает столь сильного влияния на американские семьи, как поток опиоидов и других наркотиков, - отметила она. - В связи с этим ЦРУ направит дополнительные ресурсы на борьбу с наркотиками, от которых погибло больше американцев, чем от рук террористов".

Хэспел заняла пост директора ЦРУ в мае нынешнего года. Она стала первой в истории США женщиной, возглавляющей это ведомство и лишь вторым кадровым сотрудником управления, дослужившимся до этой должности.