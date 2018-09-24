В Госдепартаменте считают, что поставка С-300 Дамаску усилит угрозы войскам США в Сирии

ВАШИНГТОН, 24 сентября. /ТАСС/. Американская администрация считает, что передача российской зенитной ракетной системы С-300 Дамаску способна привести только к росту напряженности в регионе и усилению угроз в адрес войск США, находящихся в Сирии. Такое мнение выразила в понедельник в беседе с корреспондентом ТАСС сотрудник пресс-службы Госдепартамента США, комментируя решение Москвы об укреплении систем противовоздушной обороны Сирии, которое было принято в связи с потерей на прошлой неделе российского военного самолета Ил-20 близ базы Хмеймим.

По ее словам, США считают гибель экипажа Ил-20 "печальным инцидентом". "Он напоминает нам о том, что многим налагающимся друг на друга конфликтам в регионе необходимо постоянное мирное урегулирование политическими средствами в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 2254", - убеждена представитель внешнеполитического ведомства. С ее точки зрения, "этот инцидент также подчеркивает опасность эскалации [напряженности] на переполненном театре военных действий в Сирии. Иран должен прекратить провокационную переброску опасных систем вооружений через Сирию, являющуюся угрозой региону".

Кроме того, как утверждала американский дипломат, поставка С-300 Сирии "вновь подтверждает продолжение защиты режима Асада Россией и конечную ответственность [Москвы] за действия режима". "Появление [у Дамаска] еще большего числа систем противовоздушной обороны не решает проблему непрофессионального и неразборчивого применения ракет Сирией и не сокращает риск авиации в регионе", - полагает представитель Госдепартамента США.

"Дальнейшая поставка Россией режиму [президента Сирии Башара] Асада современных систем противовоздушной обороны лишь увеличит риск эскалации и без того опасной обстановки, а также риски для сил США и их партнеров, проводящих в Сирии операции против террористической группировки ИГ ("Исламское государство", запрещена в РФ - прим. ТАСС)", - считает представитель американского внешнеполитического ведомства.

Ранее в понедельник министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу заявил, что гибель экипажа самолета Ил-20 в Сирии 17 сентября из-за действий израильских военных вынудила Москву принять дополнительные меры безопасности. В течение двух недель там будет размещен комплекс С-300, командные пункты сирийских соединений ПВО будут оснащены российскими автоматическими системами, которые смогут "распознавать" самолеты России, а российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) начнут противодействовать авиации, атакующей объекты в Сирии.

Шойгу подчеркнул, что меры безопасности приняты в соответствии с поручением президента России Владимира Путина. Сразу после гибели экипажа глава государства заявил, что Россия примет ответные шаги, которые "заметят все". Он отметил, что в 2013 году по просьбе израильской стороны Россия приостановила поставку в Сирию комплекса С-300, который был подготовлен к отправке, а сирийские военнослужащие прошли соответствующую подготовку.