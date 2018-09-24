Кавано не снимет кандидатуру в судьи Верховного суда США из-за обвинений в домогательствах

ВАШИНГТОН, 24 сентября. /ТАСС/. Выдвинутый на включение в состав Верховного суда США Бретт Кавано не намерен снимать свою кандидатуру из-за обвинений в домогательствах, которые якобы имели место более 30 лет назад. Об этом говорится в послании Кавано членам юридического комитета Сената Конгресса США, который должен вскоре проголосовать за или против его назначения.

"Меня не удастся запугать с тем, чтобы я отказался от процесса [утверждения]. Скоординированная попытка опорочить мое честное имя не заставит меня отступить. Гнусные угрозы насилия в отношении моей семьи не заставят меня отступить", - написал он в своем обращении к председателю комитета Чаку Грассли (республиканец от штата Айова) и старшему демократу комитета Дайэнн Файнстайн (от штата Калифорния). Кавано, кроме того, назвал выдвинутые против него обвинения "не чем иным, как клеветой в чистом виде".

Как сообщил в воскресенье журнал The New Yorker, несколько демократов в Сенате приступили к разбирательству в связи с заявлениями Деборы Рамирес, обвинившей Кавано в домогательствах. По словам 53-летней женщины, она училась в одно время с Кавано в Йельском университете в 1980-х. Как утверждает Рамирес, во время одной из вечеринок, проходивших в общежитии учебного заведения, он якобы приставал к ней и совершал другие действия неподобающего характера.

Ранее американка Кристин Блейзи Форд также обвинила Кавано в домогательствах.

Представители юридического комитета Сената Конгресса США ранее объявили, что в четверг пройдут открытые слушания, посвященные выдвинутым обвинениям. На них выступят Кавано и Форд. Последняя изначально не хотела участвовать в них в установленные сроки, однако затем все же дала согласие дать показания под присягой на этой неделе.

Ранее Трамп официально объявил о решении выдвинуть кандидатом на включение в состав Верховного суда Кавано, который с 2006 года является судьей в Апелляционном суде столичного округа Колумбия. Кавано известен своими консервативными взглядами. Он, в частности, считается противником абортов и выступает против ужесточения контроля над оборотом огнестрельного оружия. В течение последних недель в Конгрессе США велись слушания по поводу утверждения кандидатуры Кавано, однако окончательного решения до сих пор принято не было.