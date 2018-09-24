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ОАГ создала рабочую группу для решения венесуэльского миграционного кризиса

Ее целью является подготовка доклада, содержащего оценки масштабов кризиса в регионе и инициативы по осуществлению мер для его преодоления

БОГОТА, 24 сентября. /ТАСС/. Организация американских государств (ОАГ) в понедельник объявила о создании по просьбе Колумбии рабочей группы для решения венесуэльского миграционного кризиса в Западном полушарии.

"В ответ на просьбу правительства Колумбии признать влияние миграционного кризиса в Венесуэле на региональном и многостороннем уровнях, по итогам заседания Постоянного совета ОАГ...была создана рабочая группа для решения регионального кризиса венесуэльских мигрантов и беженцев", - говорится в заявлении организации, текст которого опубликован на сайте МИД Колумбии.

В документе отмечается, что целью этой группы является подготовка "доклада, который будет содержать оценки масштабов венесуэльского миграционного кризиса в регионе и инициативы по осуществлению мер по мобилизации ресурсов для его преодоления".

В последние годы Венесуэла переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией, девальвацией национальной валюты и дефицитом товаров первой необходимости и лекарств. Тяжелая ситуация вынуждает многих венесуэльцев покидать родину. Согласно последним данным ООН, из Боливарианской Республики уехали около 2,3 млн человек, в основном в Колумбию, Эквадор, Перу и Бразилию.

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БразилияПеруКолумбияЭквадорВенесуэла
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