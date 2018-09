NBC: контроль над деятельностью спецпрокурора может перейти к генеральному солиситору США

49-летний Ноэл Франсиско занимает четвертый по важности пост в министерстве юстиции и представляет позицию правительства при разбирательстве дел в Верховном суде США . Как отметила NBC, он - "типичный консервативный республиканец". В случае ухода Рода Розенстайна, отметила телекомпания, в обязанности Франсиско будет входить общий контроль за деятельностью спецпрокурора Мюллера - утверждение обвинительных заключений, а также решение вопросов о том, насколько широким может быть расследование. Кроме того, как отмечалось в репортаже телекомпании, именно от него зависело бы решение об увольнении спецпрокурора, если бы появились основания для такого решения.

Первым о возможности отставки Розенстайна сообщил в понедельник американский портал Axios. Отправной точкой для назревающего скандала стала публикация в минувшую пятницу газеты The New York Times, согласно которой Розенстайн в прошлом году якобы намекал на то, что он планирует тайно записывать беседы с Трампом в Белом доме, а также в конфиденциальном порядке высказывал идею отстранения главы государства от власти на основании 25-й поправки Конституции США (негодность к исполнению обязанностей). Сам Розенстайн оспорил публикацию, заявив, что статья газеты является неточной и некорректной. Пресс- секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила в понедельник, что президент Трамп и Розенстайн в предстоящий четверг обсудят публикацию The New York Times.

Расследованием утверждений о якобы имевшем место вмешательстве России в президентские выборы в США с мая прошлого года занимается спецпрокурор Роберт Мюллер. Он же выясняет, имели ли место неправомерные контакты Трампа или его подчиненных с Москвой в период избирательной кампании в 2016 году. В рамках расследования уже предъявлен ряд обвинений, в том числе гражданам России, а также пяти американцам и одному голландцу. Президент США и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами РФ в период предвыборной кампании, Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.