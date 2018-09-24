{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация на Корейском полуострове
Обновлено 

Трамп заявил об огромном прогрессе в ядерном разоружении КНДР

По словам президента США, Ким Чен Ын открыт для денуклеаризации Корейского полуострова

НЬЮ-ЙОРК, 24 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что в процессе денуклеаризации Корейского полуострова достигнут значительный прогресс, а лидер КНДР Ким Чен Ын открыт для этой идеи. Об этом он заявил в понедельник на встрече со своим южнокорейским коллегой Мун Чжэ Ином.

На эту тему

"Мы [с Мун Чжэ Ином] говорили про Северную Корею, где мы достигли огромного прогресса. Лидер [КНДР] Ким Чен Ын был очень открытым и удивительным, он хочет чего-то добиться [в деле денуклеаризации]. Мы много добились вместе [с президентом Республики Корея] в том, что касается Северной Кореи, и мы будем обсуждать это в течение следующих нескольких дней", - сказал он.

Трамп также заявил, что новая встреча на высшем уровне между США и КНДР состоится в не столь отдаленном будущем, но, по всей видимости, уже не в Сингапуре, где прошел первый такой саммит. "У нас с председателем [Госсовета КНДР] Ким [Чен Ыном] состоится второй саммит в не столь отдаленном будущем", - сказал он. По словам Трампа, "этим вопросом (организацией второго саммита - прим. ТАСС) будет заниматься госсекретарь" Майкл Помпео.

"Майк Помпео поддерживает с ними [властями КНДР] контакт, мы находимся в контакте с ними", - заверил хозяин Белого дома. По его словам, объявление о саммите ожидается в течение "довольно короткого времени".

"Место [новой встречи на высшем уровне еще] предстоит определить. Но мы оба [с Ким Чен Ыном] очень ждем этого. "Будет формат, схожий с тем, который у нас уже был, но, вероятнее всего, иное место", - отметил глава вашингтонской администрации.

"Мы не торопимся. Спешки нет. Мы вернулись три месяца назад или около того и добились по Северной Корее, откровенно говоря, гораздо большего прогресса, чем кто-либо когда-либо", - утверждал Трамп. Осталось не вполне ясным, что именно он имел в виду - подготовку второго саммита или в целом ход переговоров относительно возможности свертывания ядерных и ракетных программ Пхеньяна.

12 июня в Сингапуре прошла первая в истории встреча на высшем уровне между США и КНДР. По ее итогам Трамп и Ким Чен Ын приняли совместное заявление. В нем, в частности, Пхеньян объявил о готовности пойти на полную денуклеаризацию Корейского полуострова, а Соединенные Штаты обязались в ответ предоставить КНДР гарантии безопасности. Тем не менее намерения сторон в итоговом коммюнике сингапурского саммита не были конкретизированы.

На прошлой неделе американский лидер заявил, что намерен вскоре провести вторую встречу с Ким Чен Ыном, однако точная дата и возможная площадка проведения саммита пока не оглашались.

Теги
СШАКНДРСитуация на Корейском полуостровеРеспублика КореяКим Чен ЫнТрамп, ДональдМун Чжэ Ин
ОАГ создала рабочую группу для решения венесуэльского миграционного кризиса
Ее целью является подготовка доклада, содержащего оценки масштабов кризиса в регионе и инициативы по осуществлению мер для его преодоления
Читать полностью