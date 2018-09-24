Трамп заявил об огромном прогрессе в ядерном разоружении КНДР

НЬЮ-ЙОРК, 24 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что в процессе денуклеаризации Корейского полуострова достигнут значительный прогресс, а лидер КНДР Ким Чен Ын открыт для этой идеи. Об этом он заявил в понедельник на встрече со своим южнокорейским коллегой Мун Чжэ Ином.

"Мы [с Мун Чжэ Ином] говорили про Северную Корею, где мы достигли огромного прогресса. Лидер [КНДР] Ким Чен Ын был очень открытым и удивительным, он хочет чего-то добиться [в деле денуклеаризации]. Мы много добились вместе [с президентом Республики Корея] в том, что касается Северной Кореи, и мы будем обсуждать это в течение следующих нескольких дней", - сказал он.

Трамп также заявил, что новая встреча на высшем уровне между США и КНДР состоится в не столь отдаленном будущем, но, по всей видимости, уже не в Сингапуре, где прошел первый такой саммит. "У нас с председателем [Госсовета КНДР] Ким [Чен Ыном] состоится второй саммит в не столь отдаленном будущем", - сказал он. По словам Трампа, "этим вопросом (организацией второго саммита - прим. ТАСС) будет заниматься госсекретарь" Майкл Помпео.

"Майк Помпео поддерживает с ними [властями КНДР] контакт, мы находимся в контакте с ними", - заверил хозяин Белого дома. По его словам, объявление о саммите ожидается в течение "довольно короткого времени".

"Место [новой встречи на высшем уровне еще] предстоит определить. Но мы оба [с Ким Чен Ыном] очень ждем этого. "Будет формат, схожий с тем, который у нас уже был, но, вероятнее всего, иное место", - отметил глава вашингтонской администрации.

"Мы не торопимся. Спешки нет. Мы вернулись три месяца назад или около того и добились по Северной Корее, откровенно говоря, гораздо большего прогресса, чем кто-либо когда-либо", - утверждал Трамп. Осталось не вполне ясным, что именно он имел в виду - подготовку второго саммита или в целом ход переговоров относительно возможности свертывания ядерных и ракетных программ Пхеньяна.

12 июня в Сингапуре прошла первая в истории встреча на высшем уровне между США и КНДР. По ее итогам Трамп и Ким Чен Ын приняли совместное заявление. В нем, в частности, Пхеньян объявил о готовности пойти на полную денуклеаризацию Корейского полуострова, а Соединенные Штаты обязались в ответ предоставить КНДР гарантии безопасности. Тем не менее намерения сторон в итоговом коммюнике сингапурского саммита не были конкретизированы.

На прошлой неделе американский лидер заявил, что намерен вскоре провести вторую встречу с Ким Чен Ыном, однако точная дата и возможная площадка проведения саммита пока не оглашались.