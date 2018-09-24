Президент Ирана заявил о сохранении присутствия в Сирии до полного разгрома террористов

НЬЮ-ЙОРК, 24 сентября. /ТАСС/. Иран намерен сохранять свое присутствие в Сирии до тех пор, пока террористические группировки, орудующие в этой арабской стране, не будут полностью разгромлены. Об этом заявил президент Ирана Хасан Роухани в интервью американскому телеканалу NBC, которое опубликовано в понедельник.

"Наше присутствие в Сирии обусловлено исключительно волей сирийского правительства", - отметил президент. "Когда террористы в Сирии будут побеждены, и терроризм прекратит там свое существование, а сирийское правительство более не будет в нас нуждаться, тогда наше сохраняющееся присутствие в Сирии будет лишено смысла и предназначения", - указал Роухани.

Как отмечает NBC, президент Ирана в ходе интервью также отметил, что, по его мнению, ситуация в Сирии меняется в позитивную сторону, в то время как подконтрольные сирийским властям войска одерживают верх над противостоящими им силами.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Бахрам Гасеми заявил, что Тегеран выступает за такое урегулирование ситуации вокруг сирийской провинции Идлиб, которое не нанесло бы вред мирному населению. Дипломат отметил, что "Идлиб является последним регионом в Сирии, где остаются террористические группировки". Он также подчеркнул, что иранские силы присутствуют в Сирии "только в качестве военных советников".

7 сентября в Тегеране прошла встреча лидеров России, Ирана и Турции, посвященная проблемам Сирии. Москва, Тегеран и Анкара договорились продолжить прилагать усилия по защите гражданских лиц и улучшению гуманитарной ситуации в этой арабской стране. Как отметил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, лидеры государств обсудили в Тегеране, как решать проблему зоны Идлиба, чтобы минимизировать риски для гражданского населения.