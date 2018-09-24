FT: британское правительство согласовало новую иммиграционную стратегию

ЛОНДОН, 24 сентября. /ТАСС/. Правительство Великобритании в понедельник одобрило предложенную главой МВД Саджидом Джавидом иммиграционную стратегию, которой страна намерена придерживаться после выхода из состава ЕС. Об этом сообщила газета Financial Times на своем сайте.

По данным издания, британские власти не намерены предоставлять приоритетное право для въезда в страну гражданам ЕС, однако это может измениться, если Лондон и Брюссель продвинутся вперед на переговорах об условиях "развода". План также предполагает, что высококвалифицированные иммигранты будут иметь преимущество при получении британских виз вне зависимости от стран происхождения, поскольку с точки зрения Лондона именно они приносят больше всего пользы экономике. Вместе с тем возможность нанимать за рубежом низкоквалифицированные кадры оставят отраслям, которые нуждаются в дешевой рабочей силе - ресторанному, строительному и гостиничному бизнесу, сельскохозяйственному сектору и т.д.

Конкретные поправки, которые необходимо будет внести в британское законодательство, будут согласованы в ближайшие несколько лет. Новый миграционный режим вступит в силу не раньше 2021 года, уже по окончании переходного периода после Brexit.

Переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года 21 сентября по итогам саммита ЕС в Зальцбурге Мэй констатировала, что дискуссии, которые планировалось завершить в ноябре, зашли в тупик. ЕС отказывается принимать условия плана Brexit, представленный правительством Мэй в июле, тогда как Лондон не согласен на варианты, предлагаемые Брюсселем. Сам Brexit пройдет 29 марта 2019 года, затем, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.