Великобритания готова предоставить убежище членам организации "Белые каски"

ЛОНДОН, 24 сентября. /ТАСС/. Великобритания готова принять у себя представителей сирийской НПО "Белые каски" и членов их семей в рамках государственной программы переселения сирийцев, находящихся в уязвимом положении. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник вечером министерством иностранных дел Соединенного Королевства.
"Добровольцы "Белых касок" спасли жизни тысячам невинных гражданских лиц в ходе сирийского конфликта и понесли страшные потери, - цитирует ведомство слова главы британского МВД Саджида Джавида. - Поэтому я горд тем, что Великобритания займется переселением этих отважных людей и их семей, дав им возможность выстроить свои жизни заново в нашей стране".
В сообщении МИД не уточняется, сколько членов организации и их родственников могут рассчитывать на убежище в Великобритании. К настоящему моменту действующая в Соединенном Королевстве программа переселения сирийцев позволила получить убежище почти 13 тыс. человек. Планируется, что к 2020 году эта цифра должна достичь целевого показателя в 20 тыс. человек.
Как считают в Дамаске, "Белые каски" связаны с террористами из запрещенной в РФ группировки "Джебхат ан-Нусра", действуют в ее интересах и участвовали в многочисленных одиозных провокациях в ходе сирийского конфликта. Как заявила в июле официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Россия не исключает, что "Белые каски" готовят провокацию с использованием химического оружия в районе сирийского Идлиба.