{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Гутерриш: реализация Целей устойчивого развития ООН требует $5-7 трлн инвестиций ежегодно

Генсек ООН признал, что это "непростая задача"

ООН, 25 сентября. /ТАСС/. Реализация Целей устойчивого развития ООН требует $5-7 трлн ежегодных инвестиций. Об этом заявил в понедельник генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерриш на заседании "Финансирование повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года".

"Сегодня наши усилия должны предполагать большее, чем просто мобилизацию ресурсов. Они должны обеспечить реализацию амбициозных целей Повестки-2030 для людей и планеты", - сказал генсек.

Он признал, что это непростая задача. "Расходы на реализацию Повестки-2030 огромны. В целом необходимы ежегодные инвестиции в $5-7 трлн на реализацию данных целей", - сообщил Гутерриш.

Утвержденная в сентября 2015 года повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года официально вступит в силу 1 января. На ближайшие 15 лет перед странами поставлены 17 целей, в том числе ликвидация нищеты и голода, поощрение здорового образа жизни и обеспечение качественного образования.

Теги
Гутерриш, Антониу
Молния
Совбез ООН заявил о необходимости привлечения к суду организаторов теракта в Иране
Читать полностью