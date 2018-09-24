Гутерриш: реализация Целей устойчивого развития ООН требует $5-7 трлн инвестиций ежегодно

ООН, 25 сентября. /ТАСС/. Реализация Целей устойчивого развития ООН требует $5-7 трлн ежегодных инвестиций. Об этом заявил в понедельник генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерриш на заседании "Финансирование повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года".
"Сегодня наши усилия должны предполагать большее, чем просто мобилизацию ресурсов. Они должны обеспечить реализацию амбициозных целей Повестки-2030 для людей и планеты", - сказал генсек.
Он признал, что это непростая задача. "Расходы на реализацию Повестки-2030 огромны. В целом необходимы ежегодные инвестиции в $5-7 трлн на реализацию данных целей", - сообщил Гутерриш.
Утвержденная в сентября 2015 года повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года официально вступит в силу 1 января. На ближайшие 15 лет перед странами поставлены 17 целей, в том числе ликвидация нищеты и голода, поощрение здорового образа жизни и обеспечение качественного образования.