Спецслужбы СНГ проведут учения по нейтрализации захвативших самолет условных террористов

ЧОЛПОН-АТА /Киргизия/, 25 сентября. /ТАСС/. Спецслужбы стран СНГ отработают действия по нейтрализации условных террористов, захвативших самолет. Как сообщили ТАСС в пресс-бюро Антитеррористического центра (АТЦ) Содружества, этот этап станет вторым в ходе совместных учений "Иссык-Куль - Антитеррор - 2018".
Во вторник в городе Чолпон-Ата открывается двухдневный сбор руководящего состава антитеррористических подразделений органов безопасности и спецслужб стран СНГ. Там будут подведены итоги первого этапа учений и состоится их завершающая фаза.
Первый этап, посвященный выявлению так называемых спящих ячеек террористов, прошел в начале сентября на территории семи государств Содружества - Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана.
Совместные антитеррористические учения спецслужб СНГ проводятся с 2001 года. Как отметили в пресс-бюро АТЦ, они позволяют нарабатывать опыт практических действий оперативных штабов, специальных и войсковых подразделений при терактах. Нынешние учения проходят в соответствии с программой сотрудничества государств - участников СНГ в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма на 2017-2019 годы.