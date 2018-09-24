Венесуэла намерена просить у ООН $500 млн на репатриацию соотечественников

ТАСС, 25 сентября. Венесуэльские власти на этой неделе намерены запросить у ООН порядка $500 млн на репатриацию соотечественников. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел страны Хорхе Арреаса. В Нью-Йорке 25 сентября начинается сегмент высокого уровня 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"В среду будет встреча, которую созывает Колумбия, где, как предполагается, будут страны-доноры, - цитирует Арреасу радиостанция Union Radio. - Мы собираемся участвовать в этом заседании и воспользоваться ситуацией, чтобы попросить $500 млн $на репатриацию венесуэльцев <…>, и запросить ресурсы, чтобы возместить Венесуэле расходы, которые ей пришлось понести, чтобы принять как минимум 6 млн латиноамериканцев, из которых минимум 4,5 млн - колумбийцы".

Президент Колумбии Иван Дуке в минувшее воскресенье заявил о том, что весь мир должен отреагировать на венесуэльский миграционный кризис. Он также добавил, что намерен поднять эту тему в ходе выступления на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

В последние годы Венесуэла переживает острый социально- экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией, девальвацией национальной валюты и дефицитом товаров первой необходимости и лекарств. Тяжелая ситуация вынуждает многих венесуэльцев покидать родину. Согласно последним данным ООН, из Боливарианской Республики уехали около 2,3 млн человек, в основном в Колумбию, Эквадор, Перу и Бразилию. К 20 сентября, как сообщило агентство AVN, на родину авиарейсами, организованными при помощи властей, вернулись немногим более 3 тыс. человек.

Власти Венесуэлы отрицают наличие гуманитарного кризиса в стране. По мнению исполнительного вице-президента республики Дельси Родригес, речь идет о "нормальных миграционных потоках".