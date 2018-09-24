Президент Хорватии планирует встретиться с Лавровым на полях ГА ООН

ООН, 25 сентября. /ТАСС/. Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович сообщила в понедельник, что планирует встретиться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в ближайшие два дня на полях Генассамблеи ООН.
"Да, мы обязательно встретимся завтра или послезавтра, - отметила она в беседе с корреспондентом ТАСС. - Мы большие друзья еще с того времени, когда я была министром иностранных дел".
В текущем году общеполитические дебаты в рамках недели высокого уровня Генассамблеи ООН проходят с 25 сентября по 1 октября. В них принимают участие представители свыше 190 стран, включая 81 главу государств и 47 председателей правительств. Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров, его выступление запланировано на 28 сентября. Форум освещают более 3 тыс. журналистов.