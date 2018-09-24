Генсек ООН высказался за активизацию женевских дискуссий по Закавказью

ООН, 25 сентября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в понедельник встретился с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе и обсудил с ним ход женевских дискуссий по Закавказью. Об этом сообщила пресс-служба всемирной организации.

По ее информации, "генеральный секретарь и премьер- министр обменялись мнениями о развитии событий в регионе и о работе в рамках женевских дискуссий". "Генсек подчеркнул, что ООН по-прежнему выступает в поддержку данного процесса и призывает всех участников продемонстрировать больше политической воли и гибкости, чтобы содействовать сохранению и активизации женевских дискуссий и механизма по предотвращению и реагированию на инциденты", - говорится в заявлении. Как уточнили в пресс-службе, Гутерриш "подчеркнул важность развития взаимодействия и связей с жителями Абхазии и Южной Осетии".

Женевские дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье проходят с 2008 года с участием России, Абхазии, Южной Осетии, Грузии и США при посредничестве спецпредставителей от ООН, ЕС и ОБСЕ. Работа ведется в двух рабочих группах - по безопасности и по гуманитарным вопросам.