Глава Госсовета Кубы заявил о приверженности налаживанию отношений с США

Как отмечает издание, американские законодатели, в свою очередь, высказали заинтересованность в укреплении торговых связей с Кубой, в особенности в сфере сельского хозяйства.

Кубинский лидер указал, что откат, наблюдающийся в последнее время в американо-кубинских отношениях, наносит вред интересам обоих народов и препятствует экономическому развитию Кубы. Диас-Канель впервые приехал в США с тех пор, как в апреле нынешнего года сменил Рауля Кастро на посту главы государства.

"Диас-Канель подтвердил готовность острова развивать двусторонние отношения с США и использовать возможности для сотрудничества между двумя странами на основе равенства и взаимного уважения", - сообщила газета Granma - печатный орган ЦК Компартии Кубы. На встрече, которая проходила в постоянном представительстве островного государства при ООН, присутствовали сенаторы и члены Палаты представителей как от Республиканской, так и от Демократической партии.

НЬЮ-ЙОРК, 25 сентября. /ТАСС/. Куба выступает за налаживание отношений с США. Об этом заявил на встрече с членами Конгресса США председатель Госсовета и совета министров Кубы Мигель Диас-Канель.

В конце 2014 года Вашингтон и Гавана взяли курс на нормализацию двусторонних отношений. Однако Дональд Трамп, ставший президентом США в январе 2017 года, объявил об ужесточении политики в отношении Кубы. В частности, было усилено действующее уже более полувека торгово-экономическое эмбарго и усложнены правила поездок на остров для граждан США.

В последнее время отношения между Гаваной и Вашингтоном еще больше обострились из-за неких "акустических атак", в результате которых, по утверждению Госдепартамента, на Кубе пострадали более 20 американских дипломатов. В сентябре прошлого года США отозвали на родину 60% сотрудников своего посольства в Гаване, а затем потребовали от Кубы сократить на 15 человек ее дипмиссию в Вашингтоне.