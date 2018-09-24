США поставят Тайваню запчасти для военных самолетов на сумму в $330 млн

Ситуация на Корейском полуострове

Генсек ООН и президент Южной Кореи обсудили предстоящие шаги в ядерном разоружении КНДР

Антониу Гутерриш высоко оценил важные обещания, которые были даны во время последнего межкорейского саммита

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