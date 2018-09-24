Британские лейбористы хотят национализировать железные дороги в случае прихода к власти

ЛОНДОН, 25 сентября. /ТАСС/. Лейбористская партия намерена национализировать в Великобритании железнодорожный транспорт, водо- и энергоснабжение, а также почтовую службу в случае своего прихода к власти. Об этом заявил, выступая на ежегодной партийной конференции, "министр финансов" теневого кабинета лейбористов Джон Макдоннелл.

"Мы будет работать над дальнейшим расширением экономической демократии в этой стране. Как? Вернув в государственную собственность воду, энергию, королевскую почту и железные дороги", - сказал представитель партии.

На проходящем в Ливерпуле съезде, который завершится в среду, лейбористы также вновь заявили о том, что собираются голосовать против сделки по Brexit, которую правительство консерваторов пытается согласовать с Брюсселем. Руководство находящейся в оппозиции партии не верит, что кабинету премьера Терезы Мэй удастся добиться от ЕС сделки, соответствующей британским национальным интересам. Кроме того, лейбористы рассматривают вариант проведения референдума по итоговому соглашению о дальнейшем сотрудничестве Лондона и Брюсселя после Brexit, однако откажутся от этой идеи в случае объявления досрочных всеобщих парламентских выборов. Именно внеочередные выборы являются предпочтительным сценарием для партии, чей рейтинг сейчас находится примерно на том же уровне, что и у тори.

Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года 21 сентября по итогам саммита ЕС в Зальцбурге Мэй констатировала, что дискуссии, которые планировалось завершить в ноябре, зашли в тупик. ЕС отказывается принимать условия плана Brexit, представленный правительством Мэй в июле, тогда как Лондон не согласен на варианты, предлагаемые Брюсселем. Сам Brexit пройдет 29 марта 2019 года, затем, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.