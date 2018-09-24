СМИ: курдские бойцы ликвидировали свыше 40 террористов на восточном берегу Евфрата

ТАСС, 25 сентября. Отряды коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС), костяк которых составляют курдские бойцы, ликвидировали свыше 40 террористов в ходе наступления на город Хаджин, расположенный на восточном берегу Евфрата. Об этом сообщило в понедельник курдское агентство Firat.
По его информации, бойцы СДС заняли селение Шаджила, расположенное на подступах к Хаджину. Попытки боевиков из экстремистской группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) контратаковать позиции арабо-курдских формирований были отбиты.
Бойцы СДС в ходе операции по зачистке местности обнаружили в этом районе два подземных бункера ИГ и взорвали их. Обезврежено также 34 фугаса, установленных террористами вдоль проезжей части.
Командование СДС объявило освобождение Хаджина главной целью начавшегося 11 сентября наступления на последние форпосты банд ИГ на Евфрате. За две недели бойцам коалиции удалось отрезать противника от тыловых линий снабжения вблизи границы с Ираком. Военную поддержку формированиям СДС оказывают на северо-востоке Сирии американские и французские военнослужащие, которые обеспечивают прикрытие с воздуха и ведут обстрел позиций террористов из артиллерийских орудий.
После разгрома основных сил ИГ осенью 2017 года в провинциях Ракка, Дейр-эз-Зор и Хасеке, под их контролем остается менее 3% сирийской территории.