Госдеп: дипломата из США обнаружили мертвым на Мадагаскаре

ВАШИНГТОН, 25 сентября. /ТАСС/. Дипломат из США был найдем мертвым в своем доме в Антананариву. Детали случившегося не разглашаются, однако правоохранительные органы страны задержали подозреваемого в причастности к его смерти. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.

"Мы с большим сожалениям подтверждаем, что сотрудник Государственного департамента США был найдем мертвым в своем доме в ночь на пятницу, 21 сентября", - сообщила она.

По словам Науэрт, власти США в настоящий момент проводят с правоохранительными органами Мадагаскара "совместное расследование, и под стражей сейчас находится подозреваемый". "Из уважения к семье погибшего, а также учитывая то, что расследование продолжается, Госдепартамент не будет в настоящий момент приводить никаких дополнительных подробностей", - отмечается в заявлении.