Мэттис заявил, что США не принимали решений по базе в Польше

ВАШИНГТОН, 25 сентября. /ТАСС/. США не принимали никаких решений о возможности размещения постоянной американской военной базы в Польше, вопрос находится на ранней стадии обсуждения. Об этом заявил журналистам министр обороны США Джеймс Мэттис.

"Сейчас мы оцениваем, в чем именно заключается предложение Польши, каков потенциал того, что нам предлагают", - приводятся слова Мэттиса на сайте Пентагона. "Мы находимся на этапе изучения", - отметил министр. "Мы не принимали никаких решений", - добавил он.

"Мы пока находимся на ранней стадии, мы работаем вместе и очень ценим предложение со стороны Польши", - подчеркнул Мэттис.

На состоявшейся 18 сентября в Вашингтоне пресс- конференции президент Польши Анджей Дуда призвал власти США направить в республику больше американских войск, что, по его словам, отвечает интересам как США, так и Польши, поскольку способствует укреплению безопасности последней. Дуда рассказал, что во время его переговоров с президентом США Дональдом Трампом они шутили о создании в Польше американской военной базы под названием "Форт Трамп". Ранее Варшава заявила о готовности выделить $2 млрд на создание такой базы. Трамп в тот же день сообщил журналистам, что он "очень серьезно изучает" предложение польского президента.

Сейчас в Польше на ротационной основе размещается американская танковая бригада численностью около 3,5 тыс. военнослужащих. На территории страны размещен и многонациональный батальон НАТО численностью около тысячи военнослужащих.