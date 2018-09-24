Нидерланды потребуют от СБ ООН расширить черный список мигрантов-контрабандистов

НЬЮ-ЙОРК, 25 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок будет настоятельно рекомендовать Совету Безопасности ООН расширить список мигрантов-контрабандистов из стран Африки, подлежащих санкциям международного сообщества. Об этом Блок, приехавший в Нью-Йорк на сессию Генеральной Ассамблеи Объединенных Наций, заявил в распространенном в понедельник интервью телекомпании CNN .

"Вовлеченные [в контрабанду мигрантов] лица прекрасно понимают, что их проверяют, а модель их бизнеса не может функционировать так, как раньше", - отметил глава МИД. "Все члены Совета Безопасности ООН осознают невозможность оставаться в стороне от подобных ужасных явлений и согласны вводить санкции", - добавил министр.

Минувшим летом Евросоюз ввел ограничительные меры, включая визовой запрет и замораживание банковских активов в отношении шести контрабандистов мигрантов из Ливии и Эритреи, которые 7 июня были внесены в санкционный список СБ ООН. Подчеркивалось, что этот случай стал первым в истории, когда перевозчики нелегалов были подвергнуты международным санкциям. Решение Совета ЕС вступило в силу с 15 июня.

В ноябре прошлого года разразился крупный международный скандал. CNN рассказала в своем расследовании о сети подпольной работорговли в Ливии. Она продемонстрировала, в частности, съемки скрытой камерой с одного из "подпольных аукционов", на которых торговцы продавали в рабство выходцев из стран Африки. Утверждалось также, что на территории Ливии существует девять основных мест торговли нелегалами, в том числе в Себхе, Гадамесе и Сабрате, где цена за одного мигранта доходит до $800.

В свою очередь, Совет Безопасности ООН осудил торговлю мигрантами в Ливии, подчеркнув, что подобные "чудовищные нарушения прав человека" могут считаться преступлениями против человечности. В своем заявлении СБ пригрозил санкциями тем, кто совершает "действия, представляющие собой нарушения прав человека".