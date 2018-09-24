Генсек ООН и президент Южной Кореи обсудили предстоящие шаги в ядерном разоружении КНДР

ООН, 25 сентября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в понедельник встретился с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином, обсудив с ним дальнейшие меры в процессе денуклеаризации на Корейском полуострове. Об этом сообщила пресс-служба всемирной организации.

Как говорится в коммюнике по итогам встречи, "генеральный секретарь высоко оценил важные обещания, которые были даны во время последнего межкорейского саммита". Административный глава всемирной организации и южнокорейский лидер "обменялись мнениями относительно предстоящих шагов в направлении установления прочного мира и полной, верифицируемой денуклеаризации Корейского полуострова". Гутерриш "заверил, что ООН поддерживает шаги, предпринимаемые президентом Мун Чжэ Ином", отметили в пресс-службе.

С 18 по 20 сентября в Пхеньяне прошел пятый в истории и третий в текущем году межкорейский саммит. По его итогам лидеры двух стран подписали совместную декларацию, договорившись отказаться от враждебных действий в районе разделяющей две страны демилитаризованной зоны, чтобы предотвратить случайные риски вооруженных столкновений. Как сообщил Мун Чжэ Ин, КНДР также согласилась полностью закрыть свой экспериментальный ядерный реактор в Йонбене. Кроме того, министры обороны двух стран договорились прекратить полеты военной авиации и масштабные артиллерийские стрельбы в приграничных районах.