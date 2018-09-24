СМИ: Мун Чжэ Ин передал Трампу послание Ким Чен Ына

НЬЮ-ЙОРК, 25 сентября. /ТАСС/. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин в ходе состоявшейся в Нью-Йорке в понедельник встречи с президентом США Дональдом Трампом передал ему послание от лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом сообщило агентство Kyodo.
По его сведениям, южнокорейский президент подробно изложил Трампу слова Ким Чен Ына. Информация о содержании послания не приводится. Лидеры двух стран находятся в Нью-Йорке для участия в мероприятиях по линии 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Мун Чжэ Ин получил от лидера КНДР послание для Трампа в ходе состоявшегося в середине сентября в Пхеньяне третьего по счету межкорейского саммита. По его итогам стороны подписали совместную декларацию, договорившись отказаться от враждебных действий в районе разделяющей две страны демилитаризованной зоны с тем, чтобы предотвратить случайные риски вооруженных столкновений. Как сообщил Мун Чжэ Ин, КНДР также согласилась полностью закрыть свой экспериментальный ядерный реактор в Йонбене.
Ранее Трамп заявил, что новая встреча на высшем уровне между США и КНДР состоится в не столь отдаленном будущем, но, по всей видимости, уже не в Сингапуре, где прошел первый такой саммит.