СМИ: Мун Чжэ Ин передал Трампу послание Ким Чен Ына

НЬЮ-ЙОРК, 25 сентября. /ТАСС/. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин в ходе состоявшейся в Нью-Йорке в понедельник встречи с президентом США Дональдом Трампом передал ему послание от лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом сообщило агентство Kyodo .

По его сведениям, южнокорейский президент подробно изложил Трампу слова Ким Чен Ына. Информация о содержании послания не приводится. Лидеры двух стран находятся в Нью-Йорке для участия в мероприятиях по линии 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Мун Чжэ Ин получил от лидера КНДР послание для Трампа в ходе состоявшегося в середине сентября в Пхеньяне третьего по счету межкорейского саммита. По его итогам стороны подписали совместную декларацию, договорившись отказаться от враждебных действий в районе разделяющей две страны демилитаризованной зоны с тем, чтобы предотвратить случайные риски вооруженных столкновений. Как сообщил Мун Чжэ Ин, КНДР также согласилась полностью закрыть свой экспериментальный ядерный реактор в Йонбене.

Ранее Трамп заявил, что новая встреча на высшем уровне между США и КНДР состоится в не столь отдаленном будущем, но, по всей видимости, уже не в Сингапуре, где прошел первый такой саммит.