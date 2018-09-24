Мэттис: США ищут "путь вперед" с КНР в свете напряженности из-за санкций

ВАШИНГТОН, 25 сентября. /ТАСС/. США пытаются найти "путь вперед" в отношениях с Китаем, чтобы преодолеть новый всплеск напряженности в двусторонних связях, вызванный применением Вашингтоном санкций в отношении Пекина. Об этом заявил в понедельник журналистам министр обороны США Джеймс Мэттис.

"Мы считаем, что мы действительно должны поддерживать отношения с Китаем. Госсекретарь [США Майкл] Помпео и я придерживаемся одного и того же мнения на этот счет. Так что мы в настоящее время ищем путь вперед", - сказал руководитель американского военного ведомства.

В свою очередь, сотрудник пресс-службы Пентагона подполковник американских Сухопутных войск Дэвид Истберн подтвердил, что Пекин уведомил Вашингтон об аннулировании планов встречи двух военачальников Китая и США. Эти переговоры должны были провести командующий ВМС Народно- освободительной армии Китая Шэнь Цзиньлун и его американский коллега - начальник штаба ВМС адмирал Джон Ричардсон. "Дополнительной информации [на эту тему] у нас сейчас нет", - сказал Истберн.

В четверг администрация США ввела санкции в отношении управления вооружений Объединенного штаба Центрального военного совета КНР и его начальника Ли Шанфу за приобретение Пекином у Москвы истребителей Су-35 и зенитных ракетных систем С-400.

Китай в ответ выразил США решительный протест. Министерство обороны Китая подчеркнуло, что "такие действия можно рассматривать как откровенное проявление гегемонизма американской стороны", констатировало, что военно- техническое сотрудничество Москвы и Пекина не нарушает международное право и потребовало "немедленно исправить совершенную ошибку", то есть отменить санкции, пригрозив в противном случае последствиями.

Со своей стороны МИД объявил об отмене участия Китая в нескольких совместных с США мероприятиях. Пекин, в частности, отказался участвовать в симпозиуме в США по вопросам международной безопасности на море. Кроме того, было объявлено об отмене еще одной встречи военачальников, которая 25-27 сентября должна была состояться в столице КНР.