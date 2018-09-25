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Выход США из ядерной сделки с Ираном

Могерини: сохранение соглашения по ядерной программе остается в интересах Ирана

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности выразила надежду, что Иран примет этот аргумент, чтобы и далее оставаться приверженным соглашению
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини AP Photo/Yong Teck Lim
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини
© AP Photo/Yong Teck Lim

ООН, 25 сентября. /ТАСС/. Сохранение и полное выполнение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе остается в интересах всех его участников, в том числе Ирана. Об этом заявила журналистам верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини перед встречей остающихся участников соглашения.

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"Я думаю, что полное выполнение соглашения в интересах всех, включая Иран. Поэтому я надеюсь, что Иран примет этот аргумент, чтобы и далее оставаться приверженным соглашению", - сказала она.

В начале сентября заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Европа должна до 4 ноября принять необходимые меры для сохранения ядерной сделки с Ираном, в противном случае Тегеран откажется от ее выполнения. По его словам, "если Европа не предложит необходимые меры для соблюдения интересов Ирана после возвращения санкций США в ноябре, то участие Тегерана в ядерной сделке потеряет смысл".

В мае президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД - сделки, которая ограничивает ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций СБ ООН и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС. Часть американских санкций начала действовать в ночь на 7 августа. В начале июля директор отдела политического планирования Госдепартамента Брайан Хук объявил, что США намерены сократить до нуля нефтяные доходы Ирана с помощью энергетических санкций, которые будут возобновлены после 4 ноября.

Остальные участники сделки (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) не одобряют выход США из СВПД и остаются приверженными договоренностям. Евросоюз ввел в действие европейский блокирующий регламент, который объявляет недействительными на территории ЕС санкции США в отношении Ирана и запрещает европейским компаниям их выполнять.

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СШАИранГерманияВеликобританияРоссияКитайФранцияМогерини, ФедерикаТрамп, ДональдВыход США из ядерной сделки с Ираном
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