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Иванку Трамп пригласили в Южную Корею

Приглашение дочери президента США направила южнокорейский министр иностранных дел Кан Гён Хва
Иванка Трамп AP Photo/Evan Vucci
Иванка Трамп
© AP Photo/Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 25 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Южной Кореи Кан Гён Хва пригласила дочь президента США Дональда Трампа Иванку Трамп снова посетить ее страну. Об этом сообщила в Twitter руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.

"Учитывая то, как хорошо приняли Иванку Трамп во время ее предыдущего визита в Республику Корея ранее в этом году, а также принимая во внимание дружбу и союзнические отношения между нашими странами, министр иностранных дел Кан [Гён Хва] приглашает Иванку Трамп совершить повторную поездку в [Южную] Корею с целью дальнейшего укрепления отношений между США и Республикой Корея. Госдепартамент надеется поддержать этот визит", - написала она.

Дочь президента США возглавляла американскую президентскую делегацию на церемонии закрытия Олимпиады в Пхёнчхане. 23 февраля она встретилась с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином в его резиденции и передала личное послание от президента Трампа, касающееся объявленных в тот же день американских санкций против КНДР. На церемонии открытия Игр 9 февраля американскую делегацию возглавлял вице-президент Майкл Пенс.

Теги
СШАРеспублика КореяТрамп, ДональдПенс, Майкл (Майк)Мун Чжэ Ин
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