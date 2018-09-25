Генсек ООН заявил президенту Колумбии о поддержке мирного урегулирования в стране

ООН, 25 сентября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш встретился в понедельник с президентом Колумбии Иваном Дуке и заверил его в том, что всемирная организация настроена на содействие урегулированию в стране. Об этом сообщила пресс-служба ООН.

Как отмечается в документе, генсек "вновь подчеркнул твердую приверженность ООН содействию мерам, принимаемым Колумбией в деле мирного урегулирования". Он, в частности, в связи с этим заострил внимание на "важности успешной реинтеграции бывших боевиков с точки зрения обеспечения безопасности и развития в зонах, где ранее имели место конфликты". Гутерриш и Дуке также "обсудили перспективы мирных переговоров" с повстанческой группировкой "Армия национального освобождения" (АНО) и "развитие событий в регионе".

АНО, в рядах которой насчитывается около 1,5 тыс. человек, осталась единственной повстанческой группировкой в Колумбии после того, как в ноябре 2016 года правительство заключило соглашение о мире с организацией "Революционные вооруженные силы Колумбии" (РВСК). Этот документ положил конец конфликту, продолжавшемуся более полувека и унесшему свыше 250 тыс. жизней. РВСК полностью разоружились, на их основе было создано политическое движение.

Дуке, вступивший в должность президента 7 августа, не раз заявлял о необходимости внесения поправок в соглашение о мире с РВСК. Он подчеркивал, что продолжит переговоры с АНО при условии участия в них международных наблюдателей и прекращения повстанцами "преступной деятельности". Кроме того, Дуке считает, что прежде чем получить право участвовать в политической жизни Колумбии, члены АНО должны отбыть минимальные тюремные сроки.