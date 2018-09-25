{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Генсек ООН заявил президенту Колумбии о поддержке мирного урегулирования в стране

Антониу Гутерриш и Иван Дуке также обсудили перспективы мирных переговоров с повстанческой группировкой "Армия национального освобождения" и развитие событий в регионе

ООН, 25 сентября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш встретился в понедельник с президентом Колумбии Иваном Дуке и заверил его в том, что всемирная организация настроена на содействие урегулированию в стране. Об этом сообщила пресс-служба ООН.

Как отмечается в документе, генсек "вновь подчеркнул твердую приверженность ООН содействию мерам, принимаемым Колумбией в деле мирного урегулирования". Он, в частности, в связи с этим заострил внимание на "важности успешной реинтеграции бывших боевиков с точки зрения обеспечения безопасности и развития в зонах, где ранее имели место конфликты". Гутерриш и Дуке также "обсудили перспективы мирных переговоров" с повстанческой группировкой "Армия национального освобождения" (АНО) и "развитие событий в регионе".

АНО, в рядах которой насчитывается около 1,5 тыс. человек, осталась единственной повстанческой группировкой в Колумбии после того, как в ноябре 2016 года правительство заключило соглашение о мире с организацией "Революционные вооруженные силы Колумбии" (РВСК). Этот документ положил конец конфликту, продолжавшемуся более полувека и унесшему свыше 250 тыс. жизней. РВСК полностью разоружились, на их основе было создано политическое движение.

Дуке, вступивший в должность президента 7 августа, не раз заявлял о необходимости внесения поправок в соглашение о мире с РВСК. Он подчеркивал, что продолжит переговоры с АНО при условии участия в них международных наблюдателей и прекращения повстанцами "преступной деятельности". Кроме того, Дуке считает, что прежде чем получить право участвовать в политической жизни Колумбии, члены АНО должны отбыть минимальные тюремные сроки.

Теги
КолумбияГутерриш, АнтониуДуке, Иван
Покушение на президента Венесуэлы
Президент Колумбии заявил, что его страна не выдаст оппозиционера Хулио Борхеса Венесуэле
Иван Дуке подчеркнул, что "было бы абсурдно выполнить просьбу Венесуэлы об экстрадиции человека, борющегося за свободу своего народа"
Читать полностью