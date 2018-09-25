Президенты США и Франции обсудили ситуацию в Сирии и вопросы торговли

ВАШИНГТОН, 25 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп и его французский коллега Эмманюэль Макрон обсудили в понедельник вопросы международной безопасности, в том числе ситуацию в Сирии, а также торговлю между Соединенными Штатами и ЕС. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой Белого дома по итогам встречи двух лидеров.

"Лидеры обсудили целый ряд международных вопросов, в том числе ситуацию в Сирии, противостояние угрозам со стороны Ирана, а также создание справедливых условий для торговли между Соединенными Штатами и Европейским союзом. Они также обсудили планы президента Трампа посетить в ноябре Париж и присутствовать на церемонии, посвященной столетию окончания Первой мировой войны. Оба лидера подтвердили свою приверженность тесной координации действий для противостояния глобальным вызовам", - отмечается в документе.

Лидеры двух стран находятся в Нью-Йорке для участия в мероприятиях по линии 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.