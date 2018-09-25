Президент Колумбии: латиноамериканские страны поднимут на сессии ГА ООН тему Венесуэлы

ООН, 25 сентября. /ТАСС/. Ряд государств Латинской Америки на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН выступят с заявлением, осуждающим нынешнюю политику властей Венесуэлы. Об этом сообщил в понедельник журналистам президент Колумбии Иван Дуке.

"Мы хотим поднять эту тему на международной площадке, поскольку мир должен принять дипломатические меры, чтобы покончить с этой диктатурой и вернуть свободу и демократию Венесуэле, - сказал он. - Мы завтра выступим с официальным обращением к мировому сообществу, чтобы к властям Венесуэлы были применены все необходимые санкции, пока там не восстановится демократия".

В 2017 году Венесуэлу на протяжении нескольких месяцев сотрясали антиправительственные манифестации, в ходе которых погибли не менее 120 человек, тысячи пострадали, свыше 5 тыс. человек были арестованы. Поводом для них послужили решения Верховного суда, расширяющие полномочия президента Николаса Мадуро и ограничивающие функции парламента, находящегося под контролем его политических противников.

20 мая 2018 года Мадуро был переизбран на высший государственный пост. Крупнейшие оппозиционные партии республики участия в голосовании не принимали. После выборов ряд стран, в том числе США и некоторые государства Латинской Америки, объявили, что не признают их итоги.